São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) decidiu demitir três professoras do CEU (Centro Educacional Unificado) Meninos, no Sacomã, zona sul de São Paulo, onde, em agosto de 2022, um menino de 1 ano e 7 meses morreu em um campo de futebol. As exonerações foram oficializadas no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (5).

Segundo investigação da Polícia Civil, a fatalidade ocorreu quando duas turmas da creche foram fazer uma atividade extraclasse em um campo de futebol dentro do CEU, momento em que Enrico Braga Souza se enroscou na rede de uma das traves e morreu enforcado.

"O menino passou a cabeça pela trama e se enforcou. Ele ficou com os pés no chão, mas a mão não alcançava o chão, ficou pendurado de lado. Ele não conseguiu voltar, ficar de pé", explicou o delegado Douglas Torres, do 95° DP (Heliópolis), responsável pela investigação.

Criança de 1 ano e 7 meses morreu após um acidente na quadra de futebol da creche do CEU Meninos, na zona sul de São Paulo - Reprodução/TV Globo

À época, a Polícia trabalhava com a hipótese de que havia acontecido homicídio culposo, ou seja, sem intenção.

As docentes foram demitidas a bem do serviço público, penalidade imposta quando são identificadas irregularidades no exercício da função.