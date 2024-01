O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo marcou para o dia 18 de fevereiro a data em que será realizada a convenção estadual do partido em São Paulo, com o objetivo de regularizar a situação da legenda e eleger os órgãos partidários.

A data, estabelecida por meio de uma resolução assinada por Perillo, é um meio-termo entre o que queria o presidente da legenda (começo de fevereiro) e o que queria o atual presidente do diretório estadual, Paulo Serra (março).

Serra, prefeito de Santo André, preside o PSDB no estado de forma provisória desde novembro do ano passado, e vinha sendo pressionado por Perillo para marcar uma convenção para o início do próximo mês.

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) durante seminário em Goiânia - Keiny Andrade - 12.mar.18/Folhapress

Como o Painel mostrou, o PSDB marcou para esta segunda-feira (15) uma reunião em São Paulo para tentar pôr fim à crise vivida pela legenda no estado. Além de Marconi e Serra, participarão do encontro prefeitos, deputados e outros líderes partidários.

Serra é aliado do ex-presidente da legenda Eduardo Leite, e sofre oposição de uma ala que tinha como referência o ex-governador João Doria.

A briga no PSDB ocorre em um contexto de queda no número de prefeitos do partido no estado. Hoje restam apenas cerca de 30.