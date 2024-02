Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou neste domingo (18) a aliados uma mensagem que contém críticas ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmando que ele é um "farsante".

A mensagem foi enviada por meio de uma lista de transmissão do aplicativo WhatsApp e comentava uma entrevista de Kassab ao portal Brazil Journal.

Nela, Kassab diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "garantem diálogo entre esquerda e direita".

A mensagem compartilhada por Bolsonaro afirma: "Para manter seus 3 ministérios no governo Lula, Kassab se comporta como ventríloquo de toda a podridão da esquerda. A única preocupação desse farsante são seus três ministérios".

O ex-presidente Jair Bolsonaro - Ueslei Marcelino - 18.out.2023/Reuters

Não é possível saber se foi o próprio ex-presidente que a escreveu, ou se apenas repassou uma mensagem que recebeu.

Após o Painel entrar em contato com o ex-presidente, via assessoria, a mensagem foi apagada por Bolsonaro.

Não é a primeira vez que o ex-presidente se manifesta contra o cardeal do PSD. No início do mês, em entrevista à revista Oeste, Bolsonaro disse que ele "representa o caráter do velho político brasileiro".

Kassab é secretário de Governo da gestão Tarcísio. O PSD tem o comando de três pastas na Esplanada do petista.