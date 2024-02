O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cumprimentou com um abraço o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes do ato deste domingo (25) na avenida Paulista.

Os dois, vestindo camisa amarela, se encontraram no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Em vídeo, Nunes abraça Bolsonaro, numa roda em que também estavam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), e a deputada federal Rosana Valle (PL-SP);

No ato, Nunes adotou postura discreta, posicionando-se a maior parte do tempo longe do alcance da multidão. Também não discursou nem teve o nome anunciado.

Ele relutou em comparecer à manifestação, mas decidiu ir porque precisa dos votos bolsonaristas na campanha à reeleição.