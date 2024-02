São Paulo

Braço direito do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, cometeu uma gafe nesta quinta-feira (1º), durante fala na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Ele participou da sessão inaugural da Casa e levou a mensagem do governador, na qual a gestão estadual apresenta suas prioridades a cada ano e faz um balança do período anterior.

Ao tratar de projetos habitacionais, o secretário se equivocou.

"Nossa meta é audaciosa, é chegar a 200 mil casas populares entregues até 2026. E não vamos dedicar o maior esforço possível para atingir essa meta que foi com a determinação do governador Tarcísio. Nós não vamos parar e vamos alcançá-la", disse Lima.

Na mensagem, Lima listou as iniciativas que a gestão Tarcísio considerou mais relevantes em 2023, como as ações após as fortes chuvas no litoral norte, a Tabela SUS Paulista, os programas voltados ao agronegócio e o aumento salarial aos policiais.