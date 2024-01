Cerca de 40 empresários e profissionais com ligação com o centro de São Paulo se reuniram nesta quarta-feira (31) com representantes do governo estadual para discutir um programa que libera R$ 200 milhões em financiamento para revitalizar a região.

Rua Santa Efigênia, no centro de SP - Rubens Cavallari/Folhapress

A iniciativa, da Desenvolve SP, agência de fomento do governo, prevê crédito para empreendimentos no centro.

Do montante previsto, R$ 170 milhões são viabilizados pela agência para micro, pequenos e médios empreendedores.

Outros R$ 30 milhões foram reservados para MEIs (Microempreendedores Individuais) e pessoas físicas por meio do Banco do Povo Paulista.

Participaram da reunião, em que foram expostos detalhes do projeto Desenvolve Centro, nomes como a chef Gilmara Gondim, o especialista em condomínios Marcio Rachkorsky, e os empresários João Marcos Gondim, Priscila Choe e Sofia Any e o advogado Alexandre D´Abreu, entre outros.

Pelo governo, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, e o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito.