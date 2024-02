Brasília

Sogro do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o delegado aposentado João Velloso foi nomeado em abril de 2023 para exercer o cargo de assessor da Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, responsável por fiscalizar as contas das cidades baianas.

Velloso é pai da primeira-dama, Tatiana Velloso. A nomeação foi publicada em 29 de abril do ano passado do Diário Oficial Eletrônico do TCM, mesma edição em que aparece a exoneração de João Velloso do cargo em comissão de diretor-adjunto da Escola de Contas.

Questionado sobre se haveria conflito de interesses na nomeação do sogro do governador ou se isso poderia infringir normas sobre nepotismo, o tribunal negou.

"O delegado aposentado João Veloso foi nomeado para o cargo de assessor da Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia no lugar de um outro delegado aposentado da Polícia Civil baiana, Altamirando Rodrigues", indica em nota, que lembra que o presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, foi delegado de polícia e ocupou o cargo de Secretário de Segurança Pública da Bahia.

"E sempre fez questão de contar, na sua equipe de apoio no TCM, com ex-colegas delegados de polícia", afirma o comunicado. "Hoje são dois. Além do delegado aposentado João Veloso, tem como dirigente do TCM —no cargo de Superintendente de Planejamento e Gestão— o delegado aposentado José Francisco de Carvalho Neto, que foi Secretário de Planejamento da Bahia."

"A nomeação de ambos se deu por conta de anos e anos de trabalho juntos, na Polícia Civil da Bahia, e em razão uma sólida amizade e confiança. E, também, pela formação e qualidades profissionais dos nomeados", acrescenta.

Em janeiro de 2023, o ministro Rui Costa (Casa Civil) articulou a eleição da esposa, Aline Peixoto, para uma vaga de conselheira no TCM da Bahia. Ela foi eleita em março pela Assembleia Legislativa da Bahia.

Rui Costa, que também é filiado ao PT, governou a Bahia entre 2015 e 2022 e elegeu Jerônimo como o seu sucessor.