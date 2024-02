Deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) se reuniu com o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, na segunda-feira (26). No encontro, eles trataram de projetos ligados à pauta da segurança pública que a parlamentar apresentará no Congresso.

Convidado pelo ministro Ricardo Lewandowski, Sarrubbo assumirá a Secretaria Nacional de Segurança Pública do governo Lula (PT) nesta sexta-feira (1º).

Deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-22.set.2023/Folhapress

"O procurador-geral tem experiência no combate à criminalidade. Foi essencial ouvi-lo sobre os principais problemas de segurança aqui na capital, como os roubos e furtos, não só porque isso embasará o meu plano de governo, mas também porque me auxiliará no trabalho de deputada", afirma Tabata.

Leandro Piquet, coordenador do grupo de trabalho de segurança do plano de governo da pré-candidata, também participou da reunião.

No encontro, a parlamentar também expressou preocupação com o processo bilionário de renovação dos contratos de coleta do lixo urbano na capital. A gestão Ricardo Nunes (MDB) contratou estudos da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para avaliar a modelagem a ser aplicada.

Tabata disse temer que a prorrogação seja feita com dispensa de licitação. O Ministério Público de São Paulo tem procedimento investigatório sobre o tema em andamento.