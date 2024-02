São Paulo

Integrantes da comissão executiva do MDB discutiram nesta quinta-feira (29) as PECs (Propostas de Emenda à Constituição) que deputados têm articulado para se blindarem contra ações do STF (Supremo Tribunal Federal).

Nas conversas preliminares, convocadas pelo presidente do partido, Baleia Rossi, a cúpula do partido decidiu que o MDB vai se posicionar contra as propostas.

Baleia Rossi, presidente do MDB, durante evento da Frente Parlamentar Ética Contra a Corrupção - Luis Macedo-31.jan.2021/Câmara dos Deputados

Parlamentares têm discutido nas últimas semanas um pacote de medidas para blindar os membros da Casa de operações policiais.

Uma das PECs acabaria com o foro privilegiado dos parlamentares. Dessa forma, os crimes relacionados a mandatos de deputados passariam por outros tribunais antes de chegar ao STF.

Outra PEC sugerida propõe que o início de investigações contra deputados seja submetido ao Congresso.

Desde o fim do ano passado, há queixas entre parlamentares de que o STF tem ultrapassado limites e desrespeitado a autonomia dos Poderes. As críticas aumentaram após operações da PF mirarem nomes como os deputados Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ), em janeiro.