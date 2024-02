São Paulo

Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para a vice do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas eleições de 2024, o coronel Ricardo Mello Araújo publicou um vídeo em suas redes sociais em que cobra um posicionamento dos líderes de direita a respeito da operação da Polícia Federal que mira suposta tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder.

O coronel destacou especialmente o papel dos governadores eleitos com o apoio de Bolsonaro e marcou diversas pessoas no vídeo, como o ex-presidente e seus filhos.

O único governador marcado na publicação foi Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que não se manifestou publicamente a respeito do tema até o momento. Ele esteve em viagem oficial pela Europa na semana passada. Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina, tem sido exaltado por bolsonaristas por ter criticado a investigação da Polícia Federal.

No início do vídeo, o coronel questiona a prisão de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e diz que, como policial, prendeu diversos infratores por posse ilegal de arma e eles foram soltos no mesmo dia.

"Gostaria de ouvir os nossos representantes de direita. Temos eleições municipais chegando, e os grandes líderes da direita não se manifestaram. Cadê os deputados, senadores, governadores? Os governadores têm uma responsabilidade muito grande, muitos foram eleitos nas costas do presidente Bolsonaro", disse Mello Araújo, que foi comandante da Rota e presidente da Ceagesp.

"Esses governadores precisam se manifestar, para a gente até entender se está certo, se está errado. Porque o povo está meio perdido e precisa estar ouvindo a voz de quem a gente votou. Cadê o povo da direita se manifestando?", concluiu.

Como mostrou o Painel, o nome de Mello Araújo encontra resistência entre os aliados de Nunes e dentro do próprio PL. A "ala raiz" do partido de Bolsonaro avalia que o nome do coronel poderia prejudicar a votação do prefeito em regiões periféricas da cidade.