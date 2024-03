Apesar da resposta dada à acusação de Tabata Amaral (PSB) de manipulação de uma pesquisa eleitoral, a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) seguirá a orientação geral de não polemizar com a adversária na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), durante evento do Movimento Salve São Paulo, em fevereiro - Wagner Orígenes/Ato Press/Folhapress

Tabata insinuou que houve "safadeza" por parte do psolista na divulgação de uma pesquisa em que o nome dela não aparece. Aliado de Boulos, o ex-presidente do PSOL Juliano Medeiros respondeu no X, ironizando o encontro dela com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Segundo um aliado do candidato do PSOL, apenas ataques muito duros de Tabata merecerão resposta, e nunca dada pelo próprio Boulos, mas sempre por um apoiador, como ocorreu agora. A avaliação é que a deputada busca jogar iscas para tentar quebrar a polarização entre o psolista e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).