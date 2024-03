Pré-candidata a prefeita de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) intensificou os contatos com altas lideranças tucanas em busca de uma aliança para a campanha municipal.

Deputada Tabata Amaral (PSB), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo - Marlene Bergamo/Folhapress



Nesta semana, ela esteve com o deputado federal Aécio Neves (MG), uma das figuras mais influentes da legenda. O principal tema foi o convite para os tucanos indicarem o vice em sua chapa.

Embora defenda candidatura própria na capital paulista, Aécio disse ter ficado bastante impressionado com a deputada e defendeu que ela avance nas conversas com dirigentes do partido na cidade.

Entre os aliados de Tabata no PSB, a possibilidade de atrair os tucanos é vista com otimismo. O novo presidente do diretório tucano na capital paulista, José Aníbal, não esconde a simpatia por ela.

Já no PSDB, existe a expectativa de que Tabata pode ser uma aliada na campanha presidencial de 2026, caso uma coligação na cidade de São Paulo seja fechada agora.