O Brasil assina nesta quinta-feira (7) um memorando de entendimento que permitirá que participe de um projeto-piloto do governo alemão desenvolvido para reduzir o impacto do turismo praticado por viajantes do país europeu em outros países.

Pantanal é um dos destinos que deverão ser visitado por comitiva alemã em novembro deste ano - Mic/hel Roggo/Handout/Reuters

O documento será assinado durante a Feira Internacional de Berlim, principal evento de turismo da Europa, e envolve Embratur e a DRV (German Travel Association), maior associação do setor de viagens da Alemanha e que reúne as 3.000 maiores empresas do segmento no país, entre companhias aéreas, hotéis e agências de viagem.

O Brasil foi o primeiro país do mundo selecionado para participar do programa, que tem como objetivo identificar os potenciais destinos de interesse dos turistas alemães e fazer visitas de inspeção nesses locais.

Além disso, o projeto propõe, em parceria com as empresas e o governo brasileiro, troca de tecnologia e boas práticas para garantir que o impacto do turismo nestas regiões seja positivo para o meio ambiente e para as comunidades locais, com geração de empregos e desenvolvimento social.

Os destinos qualificados serão considerados prioritários para a venda de pacotes pelas agências e empresas aéreas, o que, na avaliação da Embratur, deve impulsionar a chegada de alemães ao Brasil nos próximos anos.

A Embratur, em parceria com a SAT (South América Tours) e a AHK São Paulo, deverá indicar os destinos que já possuam turismo e agricultura sustentáveis, além daqueles que geram interesse do mercado internacional, mas ainda precisam avançar na adaptação de suas atividades.

Inicialmente, foram indicados destinos no Pantanal e na Amazônia, que deverão ser visitado pela comitiva alemã em novembro deste ano.