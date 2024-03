Brasília

Incendiadas na última segunda-feira (11), as casas do presidente eleito do União Brasil, Antonio Rueda, e de sua irmã Maria Emília Rueda, tesoureira do partido, não tinham seguro, de acordo com a dirigente da legenda.

Imóvel atingido por incêndio no litoral de Pernambuco - Reprodução/Globo News

Um dia depois dos incêndios nos imóveis, localizados na praia de Toquinho, em Pernambuco, o então presidente da legenda, Luciano Bivar, deu entrevista ao Metrópoles afirmando que poderia ser "golpe do seguro, já que a casa estava abandonada há anos, e a estrutura, totalmente comprometida".

O governo pernambucano viu indícios de que o incêndio foi criminoso. O episódio ocorreu em meio à disputa de Rueda e Bivar pelo comando do partido.

Dois dias após os incêndios, a Executiva do partido abriu processo para expulsar Bivar, cancelar a sua filiação e afastá-lo da presidência.