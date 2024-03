Um dos coordenadores do programa de governo para a área de segurança de Lula em 2022, o sociólogo Benedito Mariano diz esperar que o presidente vete um ponto específico do projeto que restringe as chamadas "saidinhas" de presos, aprovado pelo Congresso.

O sociólogo Benedito Mariano, quando era ouvidor das polícias de SP - Rafael Roncato/UOL/Folhapress

Ele se refere à exigência de exame criminológico para que possa haver progressão de regime de pena.

"O mais grave é voltar a exigência de exames criminológicos para saidinhas e para progressão na pena, algo que não é mais previsto há 20 anos. Espero que este artigo seja vetado pelo presidente Lula, sob pena de criar uma enorme tensão em todo o sistema prisional, que não tem profissionais suficientes para esta tarefa", diz Mariano.

A avaliação entre petistas é que eventual veto do presidente à lei de forma geral geraria um desgaste desnecessário no Congresso, que certamente o derrubaria.

Já concentrar-se na reversão do exame criminológico poderia ser algo mais viável politicamente.

Mariano, ex-secretário de Segurança da prefeitura petista de Diadema (SP), diz que a lei contra a saidinha é um "retrocesso" e a chama de "populista e demagógica".

"Vejo com uma certa perplexidade os parlamentares da esquerda e do campo democrático terem votado a favor de um projeto que não vai contribuir em nada com a melhoria da segurança pública no país", afirma.