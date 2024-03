A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à prefeitura de São Paulo, foi a primeira parlamentar a destinar emendas para as áreas selecionadas pelo governo dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Deputada Tabata Amaral (PSB-SP) foi a primeira parlamentar a direcionar emendas para áreas dentro do Novo PAC - Karime Xavier/Folhapress

Tabata pediu a destinação de cerca de R$ 2,4 milhões para a construção de um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) para a capital paulista. De acordo com as regras, por ter feito aporte no PAC, ela pode indicar uma segunda unidade, custeada com recursos do Executivo.

Como o Painel mostrou, em um primeiro momento o governo pretende direcionar emendas parlamentares individuais, de bancada e de comissão a projetos nas áreas dos ministérios da Saúde, do Esporte e da Educação dentro do Novo PAC.

Essa prioridade constará no guia prático que está sendo elaborado para facilitar a alocação de emendas parlamentares em projetos do Novo PAC.