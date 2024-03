A ministra Simone Tebet (Planejamento) e o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) estiveram nesta terça-feira (19) em Porto Murtinho (MS) para visitar as obras da ponte binacional entre Brasil e Paraguai.

Obras da ponte binacional entre Brasil e Paraguai, na cidade de Porto Murtinho (MS) - Saul Schramm

Além de Tebet e Waldez, também esteve na comitiva que inspecionou as obras o secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento, João Villaverde.

A ponte tem conclusão prevista para junho de 2025. A alça de acesso à estrutura é uma das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e custará R$ 425 milhões. O início está previsto para abril e a conclusão deve ocorrer em 2026.

As construções fazem parte da Rota 4 da política de integração regional com a América Latina. A chamada rota de Capricórnio vai ligar os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina a Argentina, Paraguai e Chile.

Em abril, a ministra fará a Rota Ilha das Guianas, com visitas a Boa Vista (RR), Macapá (AP) e Tabatinga (AM).