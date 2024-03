Curitiba

O ex-deputado federal pelo Paraná Fernando Francischini, primeiro parlamentar cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por espalhar fake news, se tornou advogado no final de fevereiro, e causas ligadas à liberdade de expressão estarão na lista de temas de que o seu escritório pretende cuidar, de acordo com a sua assessoria.

Francischini se tornou conhecido nacionalmente ao ser cassado pelo TSE no final de 2021. Em 2018, no dia da eleição, ele fez uma live dizendo que duas urnas estavam fraudadas e aparentemente não aceitavam votos no então candidato Jair Bolsonaro, o que não era verdadeiro.

Ex-deputado federal pelo Paraná Fernando Francischini - Divulgação/Alep

Fernando é casado com a deputada estadual Flávia Francischini e é pai do deputado federal Felipe Francischini. A família controla o União Brasil no Paraná, sigla que integrou a ampla aliança que reelegeu Ratinho Junior nas eleições de 2022.

No início de 2023, Francischini ganhou um cargo na gestão Ratinho Junior, na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Um ano depois, em janeiro de 2024, ele deixou o Executivo e, no mesmo cargo, entrou a mãe dele, Tania Marcia Francischini, conforme revelado pelo Painel.