O evento de filiação do ex-deputado federal Benito Gama (BA) ao Cidadania, na última quarta-feira (20) em Brasília, foi cancelado na última hora, gerando constrangimento para as principais lideranças do partido, presentes ao ato.

Gama, com passagem por diversos partidos e ex-relator da CPI que levou ao impeachment de Fernando Collor, em 1992, levou consigo para a cerimônia o vereador de Salvador Alexandre Aleluia (PL), que anunciou ali que também iria se filiar.

A presença dele, que é filho do ex-deputado federal José Carlos Aleluia, surpreendeu o comando do partido, que acabou vetando sua entrada na legenda. O argumento foi de que ela não havia sido informada previamente.

O ex-deputado Benito Gama - Alan Marques-19.fev.2014/Folhapress

Uma das razões para a resistência é o fato da lista de candidatos ao Legislativo da capital baiana já ter sido formada, e não haveria como encaixar Alexandre nela.

Com o impasse, Gama também não se filiou. Segundo lideranças do Cidadania, outro ponto de atrito é o pleito dele de presidir a legenda no estado.

Ao Painel, o ex-deputado minimiza o episódio e diz que sua filiação ainda poderá acontecer. Uma nova reunião deve ocorrer na terça-feira (26). "Houve realmente um problema de comunicação no caso do Alexandre, e por isso suspendemos a filiação naquele momento, porque a ideia era entrarmos juntos no partido", disse.

Ele afirma que só faz sentido se filiar ao Cidadania se for para presidir o partido no estado. "O convite foi pra isso, é um pacote completo. Mas estamos conversando", afirmou.

Gama, atualmente no PP, diz que não pretende disputar eleição em 2024, apenas em 2026.