O presidente do PSDB na cidade de São Paulo, José Aníbal, chama o prefeito da capital de "Ricardo Nunes Bolsonaro" e diz que, por isso, o partido não pode apoiar sua reeleição.

O presidente do PSDB da cidade de SP, José Aníbal - Marcus Leoni /Folhapress

"Não vamos apoiar golpista. Desde o início de sua história o PSDB é um partido que defende a democracia", afirma.

Segundo Aníbal, que busca chancela do diretório para sua posição, Nunes fez uma opção muito clara pelo apoio de Bolsonaro ao recusar-se até mesmo a considerar a hipótese de dar a vice na sua chapa aos tucanos. "Ele escolheu um lado. Subiu no caminhão de som no ato do Bolsonaro na Paulista", diz.