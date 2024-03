O Instituto Lula firmou uma parceria com entidades de ex-presidentes e fundações de partidos progressistas da América Latina para realizar cursos e diálogos sobre boas práticas ao enfrentamento da extrema-direita.

A ideia é também discutir exemplos de políticas públicas que são consideradas eficientes no combate à fome e à miséria.

Caberá à entidade tratar de temas como o combate à pobreza, além de apresentar os desafios do terceiro mandato do presidente petista. Um dos parceiros será o Morena, partido do presidente do México, André Manuel López Obrador.

O Instituto foi criado por Lula após sua primeira passagem pela Presidência, que terminou em 2010. Desde então, é tocado como uma ONG por aliados.