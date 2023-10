Brasília

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, afirma que a defesa de que a pasta seja dividida em duas é uma polêmica falsa e entra em contradição com todo o esforço de integração das inteligências feito pelo governo Lula (PT).

As declarações ocorrem em um momento em que o ministério é alvo de críticas, inclusive de ala do PT, por causa da escalada de violência na Bahia e da crise no Rio de Janeiro que levou o ministro Flávio Dino a autorizar o uso da Força Nacional no estado —o envio foi adiado após questionamento do Ministério Público Federal sobre a planejada operação no Complexo da Maré.

Secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, critica quem defende divisão da pasta - Sergio Lima/AFP

"Essa polêmica de 'vai dividir o ministério' é falsa porque o que define a eficiência é a política. A política que a gente está construindo", afirma. "É contraditório. Todo o nosso esforço é para integrar as inteligências. Têm que estar integradas Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis e militares."

Cappelli defende que o trabalho tem que ser no sentido de implementar o Sistema Único de Segurança Pública, que estabelece compartilhamento de dados, integração de operações e colaborações nas estruturas federal, estadual e municipal.

"Qualquer especialista que você conversar vai dizer que o esforço tem que ser em criar o Susp, integrar. Nós vamos defender dividir? A Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) fica onde? Na Justiça ou na Segurança? Tem como cuidar da segurança sem cuidar da política penal? Não é mais um ministério que vai mudar a política de segurança."