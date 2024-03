São Paulo

A ex-deputada estadual Janaina Paschoal filiou-se ao PP para disputar o cargo de vereadora por São Paulo. Ela assinou a ficha de filiação em reunião nesta segunda-feira (25) com Ciro Nogueira, presidente do partido, e Maurício Neves, presidente do diretório estadual da sigla.

Ela afirma ao Painel que seu objetivo é "unir forças para retomar o país da esquerda e esta meta passa por São Paulo" e que pretende transferir todos os projetos que apresentou na Assembleia Legislativa de São Paulo para âmbito municipal.

Janaina Paschoal segura ficha de filiação ao lado de Ciro Nogueira (esq.), presidente do PP, e Mauricio Neves, presidente estadual da sigla - Arquivo pessoal

"Quero que as mulheres, na capital, possam decidir como ter seus filhos. Quero que as crianças que são atendidas na rede pública sejam vistas por pediatras. Quero que as pessoas em situação de rua e, em especial, as crianças sós em situação de rua, tenham um atendimento social de verdade. Quero que os moradores e trabalhadores da região da Cracolândia tenham voz", completa.

Janaina é professora de direito na Universidade de São Paulo e exerceu mandato de deputada estadual por São Paulo entre 2019 e 2023.

Em 2018, ela recebeu 2 milhões de votos, a maior votação de um parlamentar na história do país, incluindo federais, e foi eleita na chamada onda bolsonarista, como uma das aliadas de Jair Bolsonaro (PL).

Antes disso, foi autora, ao lado de Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, do pedido de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Em 2022, concorreu ao Senado pelo PRTB, recebeu pouco mais de 447 mil votos e não foi eleita. Ao longo de seu mandato na Assembleia Legislativa, ganhou a rejeição de bolsonaristas, que não aceitaram críticas pontuais ao então presidente.

"Um partido forte precisa ser forte em São Paulo. Pela liderança que tem, a Janaina vai contribuir muito. Queremos que ela seja uma voz ativa no partido, nas esferas municipal, estadual e federal. Ela comunga do mesmo ideal que nós, que estamos posicionando o partido na centro-direita", afirma o presidente estadual do PP Maurício Neves.