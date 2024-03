Brasília

O Ministério das Mulheres fechou parceria com a Uber e ao longo de março, mês que marca o Dia Internacional da Mulher, usuários e motoristas do aplicativo vão receber comunicações sobre o Ligue 180, canal de denúncias de violência doméstica.

Segundo a pasta, a central do Ligue 180 passou a ser mais divulgada em campanhas de utilidade pública em 2023, o que resultou em aumento de 23% no volume de denúncias.

No total, a central recebeu 568,6 mil telefonemas no período, o que equivale a 1.558 ligações diárias. A procura maior foi proveniente da região Sudeste, com 288 mil chamadas, seguida do Nordeste, com quase 137 mil ligações. Já as regiões Norte e Centro-Oeste totalizaram pouco mais de 40 mil chamadas, e a Sul, 57 mil.

A central Ligue 180 é um serviço público e gratuito do governo federal que funciona 24h por dia e orienta sobre os direitos das mulheres e sobre os serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência no Brasil, além de analisar e encaminhar denúncias para os órgãos competentes.

O funcionamento também inclui sábados, domingos e feriados, e está disponível por telefone no número 180 e no WhatsApp em (61) 9610-0180.