O governo de São Paulo lançará até maio um edital para contratar 3.125 câmeras corporais para a PM. Elas substituirão equipamentos atualmente em uso e cujo contrato se encerrará.

Policial militar com câmera corporal - Ronny Santos/Folhapress

Segundo a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), os aparelhos têm tecnologia mais moderna, que permite a leitura de placas para a verificação de veículos roubados, entre outras funcionalidades.

Apesar de ter criticado as câmeras durante a campanha eleitoral de 2022, o governador manteve o programa. Ele chegou a afirmar que não investiria mais nos equipamentos, mas que os contratos em vigor seriam mantidos.

Como mostrou o Datafolha, 88% dos moradores da cidade de São Paulo aprovam o uso de câmeras corporais pelos PMs.

As novas câmeras farão parte do programa Muralha Paulista. Haverá ferramentas de áudio que permitirão que o policial solicite apoio durante ações.

O novo edital prevê ainda a melhoria no sistema de conectividade, com a manutenção da transmissão ao vivo, e na captação de áudio e vídeo, além do aprimoramento do sistema de armazenamento das imagens.

Atualmente, a PM utiliza 10.125 câmeras fixadas nas fardas dos policiais. Outro contrato, com 7.000 aparelhos, ainda está em vigor.

A licitação foi informada pelo governo ao Supremo Tribunal Federal na semana passada. Na ocasião, o estado se comprometeu a notificar a corte sobre o novo modelo das câmeras.

O governo afirma que, devido ao maior número de empresas e tecnologias disponíveis no mercado, a expectativa é de redução de custos para a compra dos equipamentos.