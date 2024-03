Resolução do PSOL aprovada pela Executiva Nacional do partido na última segunda-feira (26) pede de maneira explícita a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A presidente do PSOL, Paula Coradi - Divulgação

"Bolsonaro na cadeia! Sem anistia! Palestina livre!", diz o texto do partido, aprovado um dia após o ato de bolsonaristas na avenida Paulista, que teve grande adesão.

"O ato de domingo (25) mostra que a centralidade da luta política no Brasil é a luta contra a extrema-direita", afirma a resolução.

Como mostrou a Folha, a esquerda está dividida sobre a conveniência de pedir a prisão de Bolsonaro em atos que pretende promover no mês de março.

Embora o PSOL claramente defenda que o ex-presidente vá para a cadeia, dirigentes da legenda ressalvam que isso só deveria acontecer ao fim de um julgamento em que Bolsonaro tenha amplo direito de defesa.

"É importante fazer um contraste com o processo injusto e político de prisão do presidente Lula [em 2018]", diz a presidente do partido, Paula Coradi.

O foco principal do PSOL nesse momento é o slogan "sem anistia", contra o perdão aos responsáveis por tramar um golpe de Estado e os invasores dos prédios públicos em 8 de janeiro de 2023.