A ministra da Saúde, Nísia Trindade, aceitou ampliar o número de cidades que vão receber a vacina da dengue e agilizar a distribuição de recursos para municípios combaterem a doença.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, em evento em Belford Roxo (RJ) - Mauro Pimentel/AFP

A promessa foi feita após reunião nesta terça-feira (19) com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que reúne gestores de capitais e cidades grandes e médias.

A ministra vem sendo pressionada pelo rápido crescimento da epidemia e está com o cargo ameaçado pelo centrão. Também vem sendo questionada por prefeitos por causa do ritmo na liberação de recursos para ações de erradicação do mosquito Aedes aegypti e tratamento de doentes.

"Ficou definido que o ministério vai agilizar a liberação de recursos, rever a lista de distribuição, dentro dos critérios técnicos, e ampliar o número de cidades contempladas", disse o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), vice-presidente da FNP para a área de saúde.

Na reunião com a FNP, ela garantiu maior celeridade no auxílio federal, mediante a apresentação pelos municípios de planos de ação contra a dengue. Diversas cidades já decretaram situação de emergência por causa do surto.