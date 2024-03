Brasília

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Pernambuco realiza nesta segunda-feira (25) um encontro para discutir a participação das mulheres negras na política e o papel das ações afirmativas no sistema eleitoral.

Ministra Edilene Lôbo (foto de 2017) estará em evento sobre ações afirmativas no sistema eleitoral em Pernambuco - Will Shutter/Câmara dos Deputados

O evento terá a participação da ministra Edilene Lôbo, a primeira negra da história do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e reunirá juízas, advogadas, representantes de organizações de mulheres e sociedade civil para discutir desafios da implementação de ações afirmativas para ampliar a participação de mulheres negras na política.

A ministra estará no painel "Avanços e Desafios das Ações Afirmativas no Sistema Eleitoral", ao lado da coordenadora da Comissão para a Equidade Étnico-Racial e de Gênero do TRE-PE, a juíza Luciana Maranhão. Ainda na segunda-feira, Edilene Lôbo participará do seminário Mulheres Negras na Política.