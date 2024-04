Brasília

Em reunião fechada com a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) tratou de projetos de leis importantes para a pasta, como a prorrogação das cotas em concursos públicos federais e o combate à política de encarceramento de jovens negros.

Ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) teve café fechado com Comissão de Direitos Humanos da Câmara - Mauro Pimentel/AFP

O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) e teve a participação de parlamentares da comissão e da bancada negra, como Talíria Petrone (PSOL-RJ), Jack Rocha (PT-ES), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Orlando Silva (PC do B-SP), entre outros.

O café é organizado para aproximar o Parlamento do governo com pautas que dizem respeito aos direitos humanos.

"Hoje, durante o encontro com a ministra Anielle Franco, foram debatidas pautas referentes à atuação do Ministério da Igualdade Racial e da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial sobre o Plano Nacional Juventude Negra Viva e o PL de Cotas no serviço público, que foi aprovado na CCJ no Senado", afirma a presidente da comissão, deputada Daiana Santos (PC do B-RS). A parlamentar diz que o próximo convidado para o café será o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos).