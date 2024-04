A União das Associações de Familiares de Vítimas, que reúne parentes de afetados por tragédias recentes, solicitou uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Vista do local da tragédia de Brumadinho, ocorrida em 2019 - Marlene Bergamo/Folhapress

O objetivo é denunciar "as contínuas graves violações de direitos humanos promovidas por particulares e empresas de grande porte no Brasil, que contam com a conivência do poder público".

Compõem a entidade, criada em janeiro deste ano, atingidos pelo incêndio no Ninho do Urubu, boate Kiss, Brumadinho, Mariana e Braskem.