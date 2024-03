Brasília

Os ministérios das Mulheres e do Esporte realizam até o final do mês uma ação de enfrentamento à violência contra mulheres nos estádios e arenas de futsal, futebol e futebol de areia, que faz parte da iniciativa conjunta "Brasil sem Misoginia".

Faixa com frase "Futebol Sem Misoginia" é erguida antes de partida do São Bernardo - São Bernardo FC

Antes das partidas, será exibida no campo uma faixa com a frase "Futebol sem misoginia". O objetivo é que torcida e times não se omitam diante de assédio ou violência contra mulheres durante os jogos.

A faixa será levantada em partidas dos campeonatos goiano, pernambucano, gaúcho e maranhense.

O acordo de cooperação técnica entre os ministérios foi assinado em novembro do ano passado. Três meses antes, em agosto, a ministra Cida Gonçalves (Mulheres) esteve no Pará e ouviu do Movimento Feminino de Arquibancada e da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil reivindicações, como segurança nos estádios, melhoria na estrutura dos banheiros, trocadores para crianças e a presença de profissionais da rede de atendimento à mulher nos locais.