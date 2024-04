O pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e sua provável vice, Marta Suplicy (PT), participarão de um evento para marcar os 20 anos do bilhete único na cidade.

Guilherme Boulos e Marta Suplicy durante evento da pré-campanha em março - Danilo Verpa/Folhapress

O ato ocorrerá no dia 23 de maio na sede do SindSaúdeSp e é organizado pelo deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), que foi secretário de Transportes de Marta e ajudou na implementação da medida.

O objetivo, além de reforçar o vínculo de Boulos com uma das marcas da gestão do PT, é discutir o futuro do transporte na cidade. Um dos temas a serem debatidos é a implantação da tarifa zero no transporte público.

"O ato tem o propósito de comemorar os 20 anos do bilhete único, mas também de pautar o tema da tarifa zero, e de como é possível fazer uma transição gradual para essa política", afirma Tatto.