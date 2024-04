Brasília

Os secretários-executivos dos ministérios do Palácio do Planalto organizaram dois encontros neste mês com os demais secretários-executivos da Esplanada numa tentativa de organizar e integrar mais as ações do governo.

Segundo relatos, uma das orientações passadas foi a importância de os ministros convidarem parlamentares da base aliada de Lula (PT) para suas agendas nos estados, evitando ruídos considerados desnecessários.

Também foi discutida a necessidade de ter uma comunicação mais coesa entre as pastas.