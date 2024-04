Pesquisa do instituto Ipsos mostra que os brasileiros estão divididos ao meio quando perguntados se o país está indo na direção correta.

Concordam com a afirmação 51% dos entrevistados em março, contra 49% que discordam, numa situação de empate dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais.

O presidente Lula e os comandantes das Forças Armadas - Ricardo Stuckert/Presidência

Vista num horizonte mais longo, no entanto, a avaliação positiva do momento do Brasil vem decrescendo no levantamento, realizado mensalmente pelo instituto com cerca de 1.000 pessoas. Em agosto de 2023, eram 60% os que viam o país no rumo certo.

Entre os principais problemas apontados pela pesquisa, o crime lidera, com 44% de menções, seguido por pobreza (39%) e saúde (37%) –mais de um item podia ser citado pelo entrevistado.

O tema da insegurança tende a ser um dos principais na eleição municipal de outubro.

"A questão do combate a violência é tida como um dos pontos mais fracos da atuação do atual governo e não é de se estranhar que o tema começa e ser mais endereçado a partir de agora, um momento em que a administração Lula amarga repetidas quedas de popularidade", diz o CEO da Ipsos Brasil, Marcos Calliari.

Empresa multinacional de pesquisas, o Ipsos faz levantamentos mensais em 29 países.