Integrantes da cúpula tucana jantaram nesta segunda-feira (29) com o apresentador José Luiz Datena em São Paulo, e saíram da conversa mais confiantes de que ele aceitará ser candidato desta vez.

O apresentador José Luiz Datena ao filiar-se ao PSDB no início de abril - Rubens Cavallari/Folhapress

Datena, que se filiou ao PSDB no início de abril, afirmou em determinado momento da conversa que tem clareza que essa é a sua última chance de entrar na política, e que se novamente refugar da candidatura não terá outra oportunidade.

O apresentador é conhecido por desistir no último momento de concorrer em eleições. Participaram da conversa os presidentes do PSDB nacional, Marconi Perillo, paulista, Paulo Serra e paulistano, José Aníbal, além do deputado federal Aécio Neves (MG) e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Datena pediu aos interlocutores de 10 a 15 dias para organizar sua vida pessoal e profissional antes de dar uma resposta final sobre a candidatura.

Caso ele não aceite, o partido tem duas possibilidades: apoio à deputada federal Tabata Amaral (PSB) ou ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).