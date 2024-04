São Paulo

Coordenador dos programas de governo de Ciro Gomes (PDT) em 2018 e 2022, o economista Nelson Marconi se juntou à pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo.

Ele participou de uma plenária da pré-campanha sobre desenvolvimento econômico, renda e trabalho no sábado (13) e deverá ajudar na elaboração do programa de governo do deputado federal.

Marconi é coordenador do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV (Fundação Getulio Vargas) e professor da instituição.

Em artigo para a Folha em 2022, Marconi apresentou as linhas gerais do plano nacional de desenvolvimento defendido pela campanha do pedetista, com destaque para políticas de reindustrialização, investimento em educação e ciência, redução de subsídios e isenções e melhoria da qualidade do gasto público.