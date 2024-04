Ex-diretor de operações do IDP (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa), Hugo Teixeira foi contratado pela CBF para ser assessor especial do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

O instituto, uma faculdade de Direito, é de propriedade do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que foi o responsável por conceder liminar em janeiro restituindo Ednaldo à presidência da confederação.

O presidente havia sido afastado do cargo no final do ano passado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, citando irregularidades em seu processo de eleição.

O decano do STF, Gilmar Mendes - Gustavo Moreno - 4.abr.24/SCO/STF

Apesar da proximidade com a entidade, Gilmar não se declarou impedido para tomar sua decisão.

Teixeira era braço-direito de Francisco Mendes, filho do ministro e diretor-geral do IDP. Ele foi um dos responsáveis por viabilizar um contrato da CBF com o instituto em agosto do ano passado, para promoção de cursos ligados ao mercado do futebol, quando ainda estava ligado à instituição de ensino.

A liminar concedida por Gilmar ainda tem de ser confirmada pelo plenário do STF. O tema entrou na pauta na quarta-feira (24), mas acabou não sendo deliberado pelos ministros.

Gilmar, Teixeira, o IDP e a CBF foram procurados pelo Painel, mas não quiseram se manifestar.