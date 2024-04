Ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o advogado José Carlos Dias anunciou apoio à pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo.

Neste sábado (6), ele participou da plenária de direitos humanos da pré-campanha do deputado, no teatro Ruth Escobar, no centro de São Paulo. O advogado também estará nas reuniões para elaboração do programa de governo do psolista.

O ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, ex-presidente da Comissão Arns - Mathilde Missioneiro-31.ago.2023/Folhapress

"Me lembrei de grandes prefeitos de São Paulo como Luiza Erundina (PSOL), Mário Covas (PSDB), Fernando Haddad (PT), Marta Suplicy (PT). E agora temos este moço que aqui está para receber o nosso aplauso e o nosso voto", disse o advogado, em referência a Boulos.

Dias foi presidente da Comissão Arns, que reúne defensores dos direitos humanos, entre 2019 e março de 2024, e foi um dos articuladores dos manifestos pela democracia lidos na Faculdade de Direito da USP em 2022. Na última eleição presidencial, declarou apoio a Lula (PT) ainda no primeiro turno.