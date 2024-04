Brasília

O governo sinalizou a interlocutores no Congresso que pode abrir mão da urgência do projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativos desde que seja negociado um prazo para votar o texto, que enfrenta resistência entre os parlamentares.

Ministro Luiz Marinho (Trabalho) e presidente Lula no anúncio do projeto de regulamentação do trabalho dos motoristas de apps - Pedro Ladeira/Folhapress

O projeto foi encaminhado pelo governo em 5 de março com urgência constitucional. Com isso, teria que ser analisado em até 45 dias pela Câmara sob risco de trancar a pauta da Casa —o que acontece no próximo dia 20.

Até agora, a proposta ainda não teve relator designado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), primeiro passo para que o projeto comece a ser discutido entre as bancadas. Com tempo apertado para que isso aconteça, o governo já admite que pode abrir mão da urgência, em troca de votar em um prazo combinado.

Não seria a primeira vez que o governo Lula precisou retirar a urgência constitucional de um projeto diante da resistência do Congresso. No final de março, teve que ceder no texto que envolve punições a devedores contumazes, aqueles que adotam como estratégia não pagar os impostos devidos.