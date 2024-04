O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) escolheu a economista Andrezza Rosalém Vieira para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pelas políticas de proteção social em São Paulo.

Ela assumirá o posto que vinha sendo ocupado pelo vereador Gilberto Nascimento Júnior (PL), que voltou à Câmara Municipal de São Paulo para disputar mais um mandato.

Um dos principais desafios da pasta é a região central de São Paulo conhecida como cracolândia, onde há concentração de usuários de drogas nas vias públicas e índices elevados de criminalidade.

A economista Andrezza Rosalém, que assumirá a pasta de Desenvolvimento Social de Tarcísio de Freitas - Divulgação

Com a troca, Tarcísio substitui um nome político por uma secretária de perfil técnico. Vieira é mestre em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, foi diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social no Espírito Santo de junho de 2017 a dezembro de 2018. Atualmente é diretora-executiva do instituto científico Oppen Social.

Ela também atuou junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (Pnud), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Mundial.