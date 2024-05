O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) apresentou requerimento de informações ao Ministério do Trabalho pedindo explicações sobre o anúncio de que as políticas do atual governo retiraram cerca de 24 milhões de pessoas do "pesadelo da fome".

O deputado federal Aécio Neves, em evento em Brasília - PSDB no X

A informação foi dada pelo ministro Luiz Marinho na véspera do Dia do Trabalho em cadeia nacional de rádio e TV.

Segundo o tucano, a fonte da informação é o Instituto Fome Zero, cujos dirigentes são ligados ao PT.

"Ao transformar dados terceirizados em dados oficiais de governo, o ministério legítima a informação produzida e divulgada, razão pela qual deve responder pela sua veracidade", afirma o tucano no requerimento.

Aécio pede também que seja esclarecido quanto o governo pagou ao instituto pelo estudo utilizado como fonte das informações.