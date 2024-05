Brasília

O Condege (Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais) fechou um acordo de cooperação com todas as Defensorias Públicas estaduais para enviar defensores públicos para ajudar o Rio Grande do Sul.

Rua alagada no bairro de Vila Farrapos, em Porto Alegre - Silvio Avila/AFP

A ação, sem custo para o estado, terá início em julho e a previsão é que dure um mês, prorrogável por mais 30 dias. A ideia é que os defensores públicos estaduais do país ajudem a agilizar os trâmites da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, com foco específico nos prazos dos processos. Ainda não existe uma estimativa de quantos defensores serão enviados ao estado.

"O acordo de cooperação entre todas as Defensorias Públicas para suporte à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul reflete nosso compromisso com a justiça e a solidariedade", diz a defensora pública-geral de São Paulo, Luciana Jordão. "A união de esforços trará a agilidade necessária para garantir que os prazos processuais sejam respeitados e a justiça seja efetivamente alcançada."