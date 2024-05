O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, usou a janela de remanejamento de emendas parlamentares para destinar R$ 1,27 milhão aos afetados pelas enchentes que provocaram devastação no Rio Grande do Sul.

Pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) destinou mais R$ 1,3 milhão em emendas ao RS - Zanone Fraissat/ Folhapress

Desse total, foram destinados R$ 470 mil para a compra de uma ambulância do Samu, R$ 200 mil para a Defesa Civil e R$ 130 mil para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde de São Leopoldo. Outros R$ 470 mil foram enviados para a aquisição de uma ambulância na cidade de Santa Maria.

O parlamentar já havia destinado R$ 427 mil para a aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar no estado.

Em meados do mês, o Painel mostrou que Boulos pegou carona em uma emenda apresentada pela colega Erika Hilton (PSOL-SP) para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

O deputado compartilhou notícia em 10 de maio dizendo que ele e a parlamentar destinaram R$ 2,2 milhões em emendas para auxiliar a saúde no estado, mas a emenda é somente de Erika, enquanto Boulos ajudou na articulação política.

Boulos é autor de uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que destina 10% das emendas parlamentares —cerca de R$ 4,4 bilhões— para o Rio Grande do Sul.