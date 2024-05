O deputado federal Rafael Brito (MDB-AL), presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, pediu ao Ministério da Educação que seja estabelecido novo cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a concessão de gratuidade para os estudantes do Rio Grande do Sul.

O deputado federal Rafael Brito (MDB - AL) - Renato Araujo/Câmara dos Deputados

De acordo com o parlamentar, a medida é uma forma de promover acesso à educação aos estudantes do estado, no qual 1.064 escolas foram afetadas pelas enchentes, com impacto estimado em 377 mil alunos.

"A indicação que enviei vai assegurar os direitos desses alunos e oferecer condições para que se adequem às excepcionalidades do caso, considerando que o Enem é a principal ferramenta de acesso ao ensino superior", afirmou.

As inscrições para o exame devem se iniciar em 27 de maio, com prazo final em 7 de junho.