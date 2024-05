São Paulo

Funcionários da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, reclamaram da fala do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante mesa do evento do G20 sobre integridade da informação, na quarta-feira (1º).

Os representantes da empresa afirmaram que o discurso de Almeida foi agressivo e fora do tom e deixou desconfortável Nell McCarthy, vice-presidente de Confiança e Segurança da Meta, que dividiu a mesa com o ministro. A queixa foi levada à Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência).

Em sua fala, McCarthy havia dito que "o ódio e a violência não são novos" e que "não existem em um vácuo online, são uma faceta das comunidades". "Não se pode dizer que [ódio e violência] existem só online ou por causa dos nossos serviços". A executiva também afirmou que "até regulação bem-intencionada por censurar opiniões ou suprimir oportunidades para pessoas sem poder".

Almeida começou sua fala referindo-se à executiva da Meta: "Nell McCarthy disse que o ódio e a violência não são coisas novas, e de fato não são. Mas é preciso por os debates na história".

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participa de evento do 1º de maio ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. - Leco Viana/Thenews2/Folhapress

O ministro afirmou que as "redes sociais e o ambiente infenso a regulação alimentam a violência do mundo real" e que são "colonizadas por extremistas e pelo crime organizado".

Almeida disse que as empresas rejeitam qualquer tipo de regulação ou responsabilidade, e que o mundo está sendo entregue ao fascismo. "É preciso haver responsabilização para quem abriga nos ambientes que cria o ódio e a violência." Ele não citou diretamente a Meta em nenhum momento.

Após o final da mesa, funcionários da big tech foram reclamar com membros da Secom. Procurada, a empresa não quis se pronunciar.

A Folha apurou que existe a percepção de que o ministro estava jogando para a plateia –foi aplaudido diversas vezes– e que não foi respeitoso. Funcionários também manifestaram insatisfação com o fato de o ministério não reconhecer ações positivas da Meta, como o Disque 100 e o Disque 180 no WhatsApp.

Procurado, o ministro não quis se manifestar. Mas assessores ficaram surpreendidos com a reação da Meta, pois consideram que a fala do ministro foi enfática, mas nunca agressiva.