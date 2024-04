O ministro Alexandre de Moraes (Supremo Tribunal Federal), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estão entre os convidados da 28ª Jornada Internacional de Direito, que ocorrerá em 14 de maio na Universidade Columbia, em Nova York.

Ministro Alexandre de Moraes (STF) é convidado a evento na Universidade Columbia, em Nova York - Jorge Silva/Reuters

A jornada, que homenageará o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos), terá como tema "Direitos Humanos como paradigma da Sustentabilidade". Será a primeira edição da conferência no exterior —o evento jurídico ocorre desde 1996.

A programação prevê que Pacheco e Almeida participariam da conferência de encerramento, enquanto Cláudio Castro faria a abertura do evento. Haverá painéis sobre sustentabilidade social, ambiental e governança corporativa. Também estão previstos um sobre o G20 no Brasil, que será realizado em novembro, e outro sobre a COP30, marcada para 2025 em Belém (PA).

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também foi convidado ao evento, assim como empresários e advogados.