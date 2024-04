O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai destinar R$ 6 milhões do Fundo da Criança e do Adolescente para adquirir embarcações e veículos 4x4 para atender a comunidade do arquipélago do Marajó, no Pará.

A ideia é que esses equipamentos possam facilitar o acesso a locais do arquipélago por parte de órgãos voltados à proteção de crianças e adolescentes, numa ação de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra eles.

O processo de compra se dará por meio de licitação e está previsto para ter seu resultado divulgado no início do segundo semestre.

De forma emergencial, em maio, a pasta, comandada por Silvio Almeida, enviará dez lanchas para municípios do arquipélago, numa parceria com a hidrelétrica Itaipu.