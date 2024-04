O ministro Silvio Almeida (Direito Humanos) ministrará neste sábado (20) uma aula sobre "Capitalismo, Patriarcado e Racismo na Formação Social Brasileira", em um curso promovido pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, dará aula em curso do MST neste sábado (20) - Evaristo Sá/AFP

A aula no curso "Realidade brasileira", na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), é uma iniciativa do ministro para ampliar o diálogo com estudante universitários. Almeida também vai inaugurar o curso de Direito na Universidade Estadual do Paraná, com aula magna sobre o tema "Direito, Constituição, Raça e Democracia" na próxima quinta-feira (25).

A agenda do ministro para a próxima semana prevê ainda participação em duas conferências estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que serão realizadas em Maranhão e Bahia nos dias 23 e 24 de maio.

Os dois estados preveem aderir ao programa Novo Viver sem Limite, do governo federal, que tem cerca de cem ações para garantir cidadania e inclusão das pessoas com deficiência em um investimento total de R$ 6,5 bilhões.