Um livro que discute a proposta de uma nova Constituição, apresentada pelo professor emérito de Direito da USP Modesto Carvalhosa, será lançado nesta quarta-feira (22) em São Paulo, seguido de uma série de debates em São Paulo.

O jurista Modesto Carvalhosa, autor de uma proposta de nova Constituição - Eduardo Knapp/Folhapress

A obra foi editada pelo jurista Ives Gandra Martins e pelo engenheiro Luciano de Castro. O evento acontece a partir das 14h na sede da Fecomercio, no bairro paulistano de Pinheiros.

Haverá três mesas, discutindo, além da nova Constituição, aspectos como o sistema político e partidário e a reforma do STF e dos tribunais superiores.

Entre as presenças confirmadas estão a do ex-presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro, do cientista político Bolívar Lamounier e do jornalista Carlos Alberto di Franco.