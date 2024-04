Brasília

O deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) criticou nesta terça-feira (16) o programa de reforma agrária lançado pelo governo, afirmou que os movimentos sociais não têm nada a comemorar e cobrou agilidade no assentamento de famílias do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Deputado Valmir Assunção (PT-BA) critica programa de reforma agrária do governo Lula - Câmara Dos Deputados

Assunção gravou um vídeo no último dia da marcha estadual do MST na Bahia. Ele disse reconhecer o esforço do governo para lançar o programa, mas ressaltou que o Terra da Gente, nome dado às medidas, precisa estar no Orçamento. "Mesmo sabendo do esforço para lançar esse programa Terra da Gente, tenho certeza de que os movimentos sociais não têm nada que comemorar."

"Nós não podemos nos balizar pelo governo Bolsonaro ou pelo governo Michel Temer, que não fizeram nada pela reforma agrária", disse. "Nossa balança tem que ser pelo primeiro governo do presidente Lula, o segundo governo do presidente Lula e o governo da presidente Dilma."

Assunção ressaltou que o governo já tem um ano e quatro meses e afirmou que a reforma agrária precisa ser agilizada.

"E só tem agilidade se estiver no orçamento. Por isso, quando eu vejo o Orçamento da União e não vejo o programa Terra da Gente, não vejo a reforma agrária, isso remete à necessidade de cada vez mais os movimentos sociais lutarem para poderem reivindicar o direito de cumprir a Constituição Federal."

"Terra da gente significa novos assentamentos, significa regularização das famílias, significa crédito, infraestrutura, democratizar o acesso à terra. Essa é minha esperança", concluiu.